Le ministère de l'Industrie sud-coréen a mis en place un groupe de soutien à l'approche de la tenue, en juin, du premier sommet entre la Corée du Sud et les pays d'Afrique, avec l'objectif de renforcer la coopération économique bilatérale.

Le groupe de soutien public-privé pour la coopération économique Corée du Sud-Afrique aura pour mission de préparer le sommet pour une plus grande coopération avec le continent africain comptant 1,4 milliard d'habitants, ont indiqué les responsables du ministère dans un communiqué. «Le groupe de soutien sera une plate-forme commune rassemblant le public et le privé pour obtenir des résultats entre sociétés coréennes et africaines et revoir le programme de coopération avec les nations africaines, durant les quatre mois qui restent jusqu'au sommet de juin», fait savoir la même source. La Corée du Sud cherche à approfondir ses relations économiques avec l'Afrique, à travers diverses plates-formes, en proposant notamment un Accord de partenariat économique (EPA) et un Cadre de promotion du commerce et des investissements (Tipf).