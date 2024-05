Le président de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob), Youcef Bouzenada, a été reçu, à Doha, par le président de l'Autorité des marchés financiers du Qatar, Tamy Ahmed Al-Binali, avec lequel il a évoqué les opportunités de coopération bilatérale, a indiqué, hier, la Cosob, dans un communiqué. Au cours de cette rencontre, tenue dimanche, les deux parties ont abordé «les réalisations accomplies dans les deux pays dans le domaine du développement des marchés financiers, ainsi que les principales tendances et évolutions sur les marchés financiers régionaux, et les perspectives de coopération entre les deux institutions», selon la même source. Elles ont également échangé sur «le développement des marchés financiers dans la région, tout en convenant de renforcer les moyens de coopération bilatérale entre les deux autorités, notamment l'échange d'expériences pratiques, avec la proposition d'adopter des programmes de formation conjoints visant à renforcer les compétences et les connaissances dans le secteur financier».