Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a annoncé de nouvelles dates pour le versement de la bourse étudiante qui, auparavant était fixée au 18 de chaque mois. Le premier responsable du secteur a révélé que la bourse étudiante sera versée entre le 30 du mois et le 5 de chaque mois qui suit. Ce changement a été décidé à la demande du ministère de la Poste et des Télécommunications. L'objectif de ces nouvelles dates répond au souci de permettre aux étudiants de recevoir leurs bourses confortablement.