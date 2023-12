Lambassade de l'Algérie à Madrid a organisé une cérémonie à l'occasion de la célébration de la jJournée mondiale de la langue arabe (18 décembre de chaque année), et ce en présence du personnel de l'ambassade et des membres la communauté nationale résidant en Espagne. Dans ce cadre, l'ambassade a organisé une compétition au profit des enfants dans les domaines de la lecture, du chant et de l'écriture, en vue d'encourager les enfants de la communauté à s'intéresser à la langue arabe et à développer leurs capacités. Les participants ont apprécié cette initiative qui contribue à renforcer les liens entre les membres de la communauté nationale et leur pays d'origine, l'Algérie.achement de l'Algérien à sa terre.