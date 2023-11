Le Directeur général de la Protection civile (Dgpc), le colonel Boualem Boughlef, a reçu, au siège de l'Unité nationale d'instruction et d'intervention à Alger, l'ambassadeur de Libye, Salih Hama Bakdah, qui a honoré les équipes de secours algériennes ayant participé aux opérations de recherche et de sauvetage suite aux inondations qui ont frappé la ville de Derna (Libye) en septembre dernier, a indiqué un communiqué du même corps. Le Dgpc a affirmé que cette visite «reflète les relations de fraternité et d'amitié enracinées entre les deux peuples frères», présentant ses sincères condoléances aux familles des victimes des inondations de Derna. À cette occasion, il a appelé de ses voeux «l'établissement d'une coopération solide entre les institutions de la Protection civile algérienne et libyenne» et «la mise en place des mécanismes permettant de prévenir et de faire face aux risques et catastrophes qui menacent la vie et les biens des citoyens des deux pays».