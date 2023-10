La ligne de chemin de fer de transport de voyageurs reliant Oran et Béchar est renforcée par des trains Coradia, à partir d'hier, a-t-on appris de la direction des Transports de la wilaya d'Oran.

La desserte assurée avec ce type de trains au départ d'Oran en direction de Béchar est à partir de 9h30, les journées du samedi, lundi et mercredi, alors que la desserte Béchar-Oran a lieu à partir de 6h20 du matin durant les journées du dimanche, mardi et jeudi, selon la même direction.

Les trains Coradia viennent ainsi renforcer le train couchette qui assure la même ligne, la même source précisant que le départ de la desserte Oran vers Béchar se fera à partir de 21 heures, les journées du dimanche, mardi et Jeudi, tandis que le trajet Béchar-Oran aura lieu à partir de 22 heures, les journées du samedi, lundi et mercredi.

Le même communiqué ne fait mention d'aucune programmation de dessertes, le vendredi, et ce, en raison de travaux de maintenance, ce jour-là.