La 2e édition des Journées du théâtre arabe «Chahid Hassan Belkired» sera organisée, du 14 au 18 février, à la Maison de la culture Houari Boumediene de Sétif, avec la Palestine comme invitée d'honneur, a indiqué, samedi, le directeur de la manifestation et président de l'association culturelle «L'Art de la créativité», organisatrice de l'évènement. Lors d'une conférence animée au Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi à Alger, Abdelwaheb Redaouna a précisé que le choix de la Palestine comme invitée d'honneur a pour objectif d'exprimer la solidarité des artistes, des hommes de culture et des intellectuels algériens avec le peuple palestinien à Ghaza, et à réitérer leur soutien aux frères palestiniens en cette difficile conjoncture». L'ouverture officielle de cet évènement, verra la présentation d'une pièce dédiée à la Palestine intitulée Soumoud Handhala, une pièce théâtrale algérienne écrite par Djamel Laâbidi et mise en scène par lui-même, avec la participation d'artistes algériens, palestiniens, sahraouis, tunisiens, égyptiens, omanais et irakiens.