Les services de sécurité ont libéré un jeune âgé de 21 ans, enlevé sous la menace dans la commune de Khraïssia (Alger).aindiqué vendredi un communiqué des mêmes services.

Ce jeune homme, qui a été enlevé et séquestré le 22 octobre 2023 sous la menace, par trois individus, a été libéré le jour même. Ses ravisseurs avaient demandé à sa famille une rançon d'un milliard et deux cents millions de centimes pour sa libération.

Dès la réception de la plainte, les services de la police judiciaire de Draria, ont procédé à la mobilisation de tous les moyens humains et techniques, ce qui a permis de localiser le lieu où se trouvait la victime séquestrée et d'arrêter les individus impliqués dans cet enlèvement.