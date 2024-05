La promotion de la réforme de la comptabilité publique et de la gestion financière, conformément à la loi n°23-07 du 21 juin 2023, a été au centre du débat, lors d'une journée d'étude régionale de vulgarisation de la réforme de la comptabilité publique, organisée à Ghardaïa. À l'ouverture de ce rendez-vous régional, Rachid Mokas, inspecteur général des services de comptabilité à la direction générale du Trésor et de la gestion comptable des opérations financières de l'État (Dgtgcofe) au ministère des Finances, a affirmé que «cette journée d'étude vise à expliquer les dispositions de ladite loi qui consacre une nouvelle approche de transparence pour le contrôle et la gestion des finances publiques». Elle a pour objectif, également, d'éliminer les ambiguïtés et d'instaurer la «nouvelle approche» relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, basées sur la transparence dans la gestion et un meilleur suivi des finances publiques, a-t-il déclaré. Selon lui, la loi 23-07 consacre plus de transparence dans le contrôle de la mobilisation et de l'utilisation des fonds publics.