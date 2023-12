Les jeunes de «la caravane de la mémoire» de la communauté nationale établie à l'étranger ont découvert samedi dans la wilaya de Batna non sans émotion l'emblématique dechra (village)de Ouled Moussa et le domicile à Arris du héros de la révolution de Llibération nationale, Mustapha Ben Boulaïd. Au domicile des frères Benchaïba à Ouled Moussa où s'était tenue la réunion de distribution des armes aux premiers groupes de moudjahidine la veille du déclenchement de la guerre de libération le 1er Novembre 1954, ces jeunes ont écouté des moudjahidine évoquant devant eux les détails de ce grand évènement. Les interrogations soulevées par les jeunes ont permis également d'évoquer les résistances populaires dans la région et à travers le pays traduisant l'attachement de l'Algérien à sa terre.