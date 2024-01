La trémie en cours de construction au centre-ville de Bou Saâda (M'sila) sera réceptionnée «avant la fin du mois de mai 2024», a affirmé samedi le directeur de wilaya des travaux publics (DTP), Mohamed Belhamzi.Le taux d'avancement de ce projet «a atteint les 50%, les éléments préfabriqués ayant été mis en place au titre de la première phase des travaux qui sera ponctuée, incessamment, par le transfert du réseau principal d'eau potable, avant les travaux d'excavation prévus dans le cadre de la seconde phase'', a précisé le même responsable.Selon M. Belhamzi, les services de la DTP «suivent et accompagnent en permanence» l'entreprise en charge du projet et «s'attèlent à la levée de toutes les contraintes qui pourraient retarder l'avancement de cette trémie appelée à faciliter considérablement

la circulation au centre-ville et à mieux organiser le flux de véhicules dans cet endroit stratégique».