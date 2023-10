La Turquie est devenue l'une des dix premières destinations mondiales de tourisme médical, attirant de plus en plus de patients algériens en quête de soins médicaux de qualité. Les services de greffe d'organes, d'oncologie, de procréation médicalement assistée, de chirurgie esthétique, et bien d'autres, contribuent à l'essor de ce phénomène. Un reportage réalisé par le magazine Jeune Afrique aux côtés de patients ayant fait le voyage offre un aperçu de cette tendance. En 2023, plus de 1000 Algériens ont franchi les portes du groupe hospitalier Mémorial Healthcare en Turquie pour des traitements édicaux non disponibles dans leur pays. Les services les plus demandés comprennent les greffes d'organes, la neurochirurgie, la cardiologie, l'ophtalmologie, l'orthopédie, l'oncologie, la pédiatrie et la procréation médicalement assistée (PMA).