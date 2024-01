La troisième édition du Salon international du bâtiment et de l'aménagement (Batimex) se tiendra du 24 au 27 janvier à Annaba, avec la participation de 80 exposants locaux et étrangers, ont indiqué les organisateurs du salon. La troisième édition sera organisée par l'agence «Eleven Event», en coopération avec le Conseil national de l'ordre des architectes (Cnoa) et l'Association nationale des architectes (ANA), sous le patronage du wali d'Annaba Abdelkader Djellaoui. Placée sous le thème «Innovation des solutions constructives, pour un bâtiment plus durable et performant», cette édition mettra l'accent sur les dernières tendances dans le secteur de la construction, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Le salon prévoit un riche programme, dont des conférences, des séminaires et des ateliers, animés par 20 conférenciers algériens et étrangers.Le salon accueillera huit entreprises nationales, et d'autres issues de Chine, de Turquie, de Syrie et d'autres pays, avec la présence de plus de 32 secteurs d'activité. Le salon verra par ailleurs la tenue de plusieurs rencontres de travail bilatérales avec une éventuelle présence de nombre d'ambassadeurs de pays africains.