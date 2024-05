Le quotidien El Djoumhouria paraissant à Oran, a organisé une cérémonie en l'honneur d'une pléiade de journalistes, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse, coïncidant avec le 3 mai de chaque année.

Cette fête s'est déroulée en présence des autorités locales, des représentants locaux du Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ), des mandataires de l'Observatoire national de la société civile (Onsc) et une foule de journalistes de différents établissements publics et privés de la presse écrite, audiovisuelle et électronique.

Plusieurs anciens journalistes du quotidien El Djoumhouria ont été honorés pour leur parcours professionnel et leurs contributions dans le domaine du journalisme et la promotion de la presse de proximité, en valorisant leurs efforts pour promouvoir ce journal authentique, qui occupe une place prépondérante sur la scène médiatique, aux plans local et national.