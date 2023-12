Le Conseil supérieur de la jeunesse (CSJ) a décidé d'ouvrir le dossier sensible de la gestion des oeuvres universitaires. Dotées d'un budget impressionnant, les oeuvres universitaires sont très souvent au centre des critiques des étudiants, censés en bénéficier. Pour voir ce qui ne va pas dans le système, une journée d'étude axée sur leur réforme a été organisée par le CSJ. En conclusion, les participants soulignent le nécessaire changement du mode de gestion. Mais, c'est plus facile à dire qu'à faire, estiment pour leur part des responsables de l'Onou, présents à cette journée d'étude. En fait, si le CSJ parvient à trouver une solution, il aura gagné en crédibilité auprès de la masse étudiante. Et ce n'est pas du tout négligeable.