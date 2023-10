L'entreprise Holcim El-Djazaïr a exporté plus d'un million de tonnes de produits finis, à la fin du troisième trimestre. Ce score est qualifié de performance exceptionnelle. Il marque une transition significative vers l'importance accordée à la quantité et la création de valeur pour l'Algérie, ajoute- t-on. Cette réalisation qualifiée de première en Algérie, s'inscrit dans la stratégie 2025 du Groupe Holcim, intitulée «Accélérer la croissance verte». Ce résultat est également le fruit d'une orientation produits finis c'est- à-dire ciments et une sensible réduction des produits semi-finis (clinker) est-il indiqué, tout en précisant: «Cette approche vise à réduire les émissions de poussières lors des opérations de chargement indéfectible en faveur de l'environnement». En 2023, 40% des produits exportés par l'entreprise sont des produits finis, représentant une augmentation de 300% par rapport à 2022, poursuit-on en signalant que cette tendance ira crescendo pour atteindre les 60% en 2024. En vue d'atteindre cet objectif l'entreprise envisage d'intensifier son programme d'investissement au cours des tout prochains mois, notamment en matière de transport et de stockage.