Le Conseil national économique, social et environnemental (Cnese) organise, aujourd'hui à Alger, un séminaire sur le reverse engineering et l'amélioration de la performance de l'écosystème technologique. Intitulé «le reverse engineering: levier d'amélioration de la performance de l'écosystème technologique», ce séminaire «s'inscrit dans le cadre des efforts continus du Cnese pour promouvoir l'échange de connaissances et le dialogue sur des sujets d'importance économique, sociale et environnementale», a précisé la même source. Le Reverse Engineering, une «discipline clé de l'innovation technologique, permet d'analyser et de comprendre en profondeur les produits et les systèmes existants», explique le Cnese. Ce séminaire sera l'occasion «idéale» pour les professionnels, les experts et les chercheurs de se réunir et d'explorer les opportunités qu'offre le Reverse Engineering dans divers domaines, notamment la technologie, l'industrie, et le développement durable, a indiqué le Cnese dans un communiqué.