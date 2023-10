Le Conseil national économique, social et environnemental (Cnese) organise, aujourd'hui à Alger, un atelier de lancement des enquêtes sur l'état des lieux des écosystèmes sectoriels régionaux dédiés à l'entrepreneuriat en Algérie, a-t-il indiqué hier dans un communiqué. Cet atelier organisé en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) au siège du Cnese, vise à «dresser un état des lieux de l'écosystème relatif à l'entrepreneuriat dans la région de la Mitidja, avec un focus initial sur le secteur agro-alimentaire», a précisé la même source. Cet évènement permettra, également, de sensibiliser les parties prenantes sur l'importance de ces enquêtes et de présenter les questionnaires, les méthodes de participation en ligne et papier, ainsi que le site-web dédié aux enquêtes. L'atelier verra la participation des représentants du Cnese, du Pnud, et des membres du Comité intersectoriel qui ont participé aux différentes réunions, ainsi que des dirigeants des organisations nationales concernées, a fait savoir encore le Cnese.