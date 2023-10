Le président du Conseil national économique, social et environnemental (Cnese), Sidi Mohammed Bouchenak Khelladi, effectuera une visite de travail en Russie pour prendre part aux travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires (Aicesis), qui se tient du 30 octobre au 2 novembre prochain, a indiqué un communiqué de cette institution.

Cet événement réunira les représentants des Conseils économiques et sociaux membres de l'Aicesis afin d'examiner le rapport d'activité de l'association pour le mandat qui s'achève et dont la présidence a été assurée par la Chambre Civique de Russie, a précisé la même source. L'ordre du jour de la réunion comprend, également, une discussion sur le partenariat de l'Association avec le Conseil économique et social des Nations unies (Econsoc) et l'Organisation internationale du travail (OIT), en plus du renouvellement des organes de l'Aicesis à travers l'élection d'un nouveau président et les membres du conseil d'administration, a ajouté le communiqué.