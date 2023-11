Le comité olympique russe conteste auprès de la justice sportive sa suspension mi-octobre par le Comité international olympique, qui a pour effet de le priver des financements olympiques, a annoncé lundi le Tribunal arbitral du sport (TAS). Le CIO entendait ainsi sanctionner le placement sous l'autorité de l'instance russe des organisations sportives des régions de Donetsk, Kherson, Lougansk et Zaporizhzhia, situées dans l'est de l'Ukraine occupé par l'armée russe, rappelle le TAS.

La juridiction basée à Lausanne a entamé «les échanges de conclusions écrites entre les parties» et la constitution du panel arbitral, mais n'a pas encore fixé de date d'audience ni d'échéance pour trancher le litige, précise-t-elle dans un communiqué. Réuni à Bombay le 12 octobre dernier pour sa 141e session, le CIO avait bousculé son agenda pour réagir à la «décision unilatérale» prise une semaine plus tôt par le comité olympique russe (ROC) d'annexer quatre organisations sportives ukrainiennes.