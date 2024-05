La voie de contournement de la mine de phosphate de Bir El Ater (Tebessa) a été mise en service au début du mois de mai, a indiqué, hier, le directeur des travaux publics, Lakhdar Saïd. Cette route de 16 kilomètres, comprenant deux ouvrages d'art, a nécessité un investissement public de plus de 1,2 milliard de dinars, a précisé le même responsable, soulignant que «cet axe routier fait partie des infrastructures complétant le projet intégré d'extraction, de transformation, de transport et de commercialisation du phosphate de la zone de Bled El Hedba, dans le sud de la wilaya de Tébessa». La voie de contournement permettra «d'alléger le trafic sur la Route nationale n° 16 reliant les wilayas de Tébessa, de Souk Ahras, d'Annaba et d'El Oued et de diminuer le nombre d'accidents de la circulation et améliorer le confort des usagers», a encore affirmé Saïd. Parallèlement à ce projet de modernisation et de doublement de la ligne de chemin de fer reliant Bir El Ater à Oued El Kebrit, sur une distance de 176 km, les opérations se poursuivent, a conclu le directeur des travaux publics.