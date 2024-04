Le Conseil du renouveau économique algérien (CRéA) a salué, hier, la décision de faire baisser les taux d'intérêt sur les crédits d'investissement, par les banques, annoncée par le ministre des Finances, Laâziz Faid. «Cette mesure est le résultat de la concertation permanente hautement appréciée par les opérateurs économiques, entre les pouvoirs publics et le Créa», souligne l'organisation patronale, dans un communiqué «Cette concertation, salutaire à plus d'un titre, permet le renforcement de la dynamique des investissements, déjà en cours dans notre pays et ouvre la voie à des perspectives prometteuses à même de faire face aux défis immédiats et futurs de notre économie nationale», a ajouté le Créa. Le ministre des Finances avait annoncé, samedi, que «les banques abaisseront les taux d'intérêt de manière significative dans les prochains jours, ce qui contribuera au financement de l'économie nationale et stimulera l'investissement». Parallèlement à «la réduction du coût d'investissement», cette baisse des taux d'intérêt «fera reculer l'inflation», a-t-il dit.