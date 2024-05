Environ 50 exposants sont attendus à la première édition du Salon du commerce électronique et de l'économie numérique, qui sera ouvert aujourd'hui au Centre des conventions Mohamed Benahmed d'Oran, a-t-on appris, hier, des organisateurs. Selon Asma Medjabar, chargée de l'information à l'entreprise Global Expansion Compagny, le salon aura lieu du 6 au 8 mai en cours, sous le patronage du ministre de l'Économie de la connaissance, des Strt-up et des Microentreprises, Yacine El-Mahdi Oualid, avec la participation des opérateurs du domaine du commerce électronique, des producteurs de services électroniques, des sociétés désirant numériser leurs services commerciaux et des instances publiques.

Cette manifestation économique vise à créer un rendez-vous économique où se rencontrent les pionniers du commerce électronique et du monde numérique et leur public de l'ouest du pays, a ajouté la même source.