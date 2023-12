Comme beaucoup d'internautes, la Nasa semble elle aussi avoir succombé aux vidéos de chats. Mais après avoir confectionné une, l'agence américaine lui a bien sûr fait faire un petit détour par l'espace - à environ 30 millions de kilomètres. L'opération faisait partie du très sérieux test d'une nouvelle technologie de pointe: un système de communication par laser, prometteur pour l'avenir de l'exploration spatiale. Pour la première fois, la Nasa a ainsi transmis le 11 décembre une vidéo en streaming depuis l'espace lointain en utilisant ce système, a-t-elle annoncé lundi. La star de cette vidéo de 15 secondes: un chat blanc et roux nommé Taters, appartenant à l'un des employés du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la Nasa. Installé sur un canapé, le félin joue à essayer d'attraper un point lumineux projeté par... un laser. La vidéo en haute définition n'a mis que 101 secondes à voyager jusqu'à la Terre, après avoir été envoyée par un instrument sur la sonde Psyché de la Nasa, alors située à quelque 30 millions de km. Le débit de transmission s'est élevé à pas moins de 267 mégabits par seconde, soit plus que celui d'une connexion Internet classique.» Après avoir reçu la vidéo à Palomar, elle a été envoyée au JPL par Internet, et cette connexion là était plus lente que le signal venu de l'espace lointain», a souligné Ryan Rogalin. Les missions spatiales impliquent la transmission d'un volume de données de plus en plus grand, à mesure que la technologie qu'elles embarquent s'améliore. Pour se préparer notamment à l'envoi de missions habitées vers Mars, la Nasa cherche ainsi à se tourner vers des systèmes de communications par laser, au lieu des classiques communications radio..