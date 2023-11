Le FMI a annoncé jeudi une aide de 1,2 milliard de dollars au bénéfice de la Jordanie, dans le cadre d'un nouveau programme de quatre ans, qui viendra remplacer l'existant, mis en place en 2020 et qui devait expirer en 2024. «Les services du FMI et les autorités jordaniennes sont parvenus à un accord (...) sur un programme de réformes économiques et structurelles, soutenu par un nouvel accord de mécanisme élargi de crédit (Medc) sur 4 ans, d'un montant d'environ 1,2 milliard de dollars», a annoncé le Fonds monétaire international dans un communiqué. Ce programme, pour lequel la Jordanie a exprimé son intérêt en juin, remplacera celui de 1,3 milliard de dollars dont le pays bénéficie depuis janvier 2020 et qui doit expirer début 2024. Cet accord doit encore recevoir l'aval du Conseil d'administration du FMI, attendu début janvier 2024, a précisé le FMI. La Jordanie aurait alors un accès immédiat à environ 190 millions de dollars (correspondant à 144,102 millions de DTS), l'unité de compte de l'institution correspondant à un panier des principales monnaies mondiales.