Le secrétaire général du Haut commissariat à l'amazighité (HCA), Si El Hachemi Assad, a donné, samedi après-midi depuis le village d'Aïth Menaâ, dans la commune d'Oued El Ma, (Batna), le coup d'envoi de la saison culturelle, académique et scientifique 2023-2024 du HCA. L'événement, auquel ont assisté le secrétaire général de la wilaya, Rachid Zouad, et les présidents des Assemblées populaires communales (APC) de Oued El Ma, Merouana, Hidoussa et Ksar Belezma, s'est déroulé dans une atmosphère festive marquée par l'interprétation de chansons du terroir par des artistes de la région (Massinissa et Aïssa Brahimi) et par la présentation d'une pièce de théâtre et de déclamations poétiques. Si El Hachemi Assad a fait savoir que le calendrier du HCA pour cette saison comprend un riche programme devant être organisé en coordination avec des institutions de l'État et plusieurs départements ministériels, comme l'organisation de journées de formation sur la traduction vers et depuis la langue amazighe (résidence créative pour la traduction) dans la wilaya d'Adrar et un forum sur le droit «orfi» (coutumier) dans l'une des wilayas du sud du pays.