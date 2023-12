Le Haut Conseil de la langue arabe (Hcla) a célébré la Journée mondiale de la langue arabe et les 25 ans de son installation, riches en efforts en tant qu'instance consultative qui a pour but de promouvoir la langue arabe en Algérie. Le conseiller auprès du président de la République chargé de l'éducation, de l'enseignement supérieur, de la formation professionnelle et de la culture, Mohamed Seghir Saâdaoui a présidé le lancement de la double célébration de la Journée mondiale de la langue arabe (18 décembre de chaque année) et du 25e anniversaire de l'installation du Hcla en tant qu'instance consultative, placée sous la tutelle de la présidence de la République.