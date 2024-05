Le Laboratoire central de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (Seaal), a vu son accréditation ISO 17025 de la qualité, maintenue par l`Organisme algérien d`accréditation (Algerac), ce qui reflète la qualité et la crédibilité des analyses de la société, a Indiqué, vendredi, un communiqué de la Seaal. Selon la même source, le Laboratoire central a vu son accréditation ISO 17025 maintenue, pour une portée de 43 paramètres, incluant le prélèvement et l'échantillonnage, après un audit rigoureux mené les 17 et 18 avril derniers par des experts d'Algerac. «À l'issue de cet audit de surveillance numéro 2, relatif au 3ème cycle d'accréditation, la décision a été prise de maintenir l'accréditation», souligne le communiqué. «Cette reconnaissance vient saluer l'engagement indéfectible des collaborateurs à respecter les normes les plus strictes en matière de qualité et de fiabilité des analyses effectuées», précise la société.