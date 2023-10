Le marché algérien intéresse au plus haut point les entreprises vietnamiennes. Un forum d'affaires s'est tenu avant-hier, à Hanoï, sous les auspices du ministre vietnamien de la Construction Nguyên Thanh Nghi et de Ali Aoun, ministre algérien de l'Industrie et de la Production pharmaceutique. Aoun a exposé sur les politiques incitatives de l'Algérie dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie minière, du tourisme, des énergies renouvelables ou encore du logement. La nouvelle loi sur l'investissement de l'Algérie donne aux investisseurs étrangers les mêmes droits et avantages que ceux réservés aux entreprises algériennes, a assuré Ali Aoun. Il a également incité le Vietnam d'importer davantage d'Algérie des produits agricoles tels que les dattes et les olives, et a promis de soutenir les entreprises gazo-pétrolières vietnamiennes dans leurs projets d'investissement en Algérie. De leur côté, les responsables vietnamiens ont présenté à leurs homologues algériens les mesures prises par le gouvernement pour simplifier les formalités administratives et faciliter les implantations d'entreprises étrangères au pays.