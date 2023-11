Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Abdelhafid Henni, a reçu, une délégation du Conseil du renouveau économique algérien (Crea), conduite par son président, Kamel Moula, indique un communiqué du ministère. Les discussions ont porté sur «l'importante dynamique de développement que connaît le secteur de l'agriculture en Algérie, visant à garantir la disponibilité des produits agricoles dans le respect de toutes les normes de qualité», précise la même source. La rencontre a également porté sur les nouvelles orientations du secteur, dont la numérisation de toutes les transactions, notamment en ce qui concerne le foncier et l'investissement, et le recours aux nouvelles technologies et à la recherche scientifique à travers l'implication des instituts du secteur. M. Henni a mis l'accent sur «l'impératif d'encourager les opérateurs économiques à investir dans le domaine agricole, notamment dans les wilayas du sud». Il a insisté, en outre, sur «le principe de la concertation et de la coopération continue», et ce, à travers la tenue de réunions périodiques entre la commission sectorielle du Crea et les services du ministère.