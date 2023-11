Le ministre de la Santé, Abdelhak Saïhi a reçu avant-hier une délégation du Conseil du renouveau économique algérien (Crea), conduite par son président, Kamel Moula, avec laquelle il a évoqué les voies et moyens de renforcer et de promouvoir le secteur de la santé à travers l'accompagnement des opérateurs économiques dans la réalisation de leurs projets d'investissement, a indiqué vendredi un communiqué du ministère. M. Saihi a précisé lors de cette réunion que son secteur s'oriente actuellement vers «l'ouverture de l'investissement pour la modernisation et le développement du système de santé», à la faveur de «la nouvelle loi sur l'investissement qui accorde plusieurs avantages aux opérateurs économiques». Pour sa part, M. Moula a fait part de la volonté du Crea de «participer au développement et à la modernisation du secteur et de booster le développement du pays», selon la même source. Les deux parties ont convenu de «poursuivre la coordination et la concertation», dans l'objectif de «réaliser des projets d'investissement dans le domaine de la santé au profit des malades».