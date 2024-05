Le recteur de l'université d'Alger 1 Benyoucef-Benkhedda, Farès Mokhtari, a reçu, dimanche, le ministre de l'Éducation de la Zambie, Douglas Munsaka Syakalima, qui a visité les différentes structures pédagogiques de cet édifice universitaire. Mokhtari a indiqué avoir passé en revue, avec le ministre zambien, les voies de coopération, notamment dans le domaine des sciences médicales, qui suscitent un intérêt particulier chez les responsables de la Zambie. De son côté, l'invité de l'Algérie a affiché la volonté de son secteur d'établir une coopération avec les universités algériennes dans le domaine médical et en matière d'échange d'expertises scientifiques et de mobilité des étudiants et des enseignants. Le ministre zambien de l'Éducation a, par ailleurs, visité le Laboratoire d'anatomie de l'université. À cette occasion, un accord de jumelage a été proposé pour encadrer le partenariat entre les deux pays, dans le domaine médical.