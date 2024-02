Le gouvernement mozambicain s'est fixé pour objectif de positionner le pays comme un producteur majeur d'hydrogène en Afrique australe d'ici à 2030, dans le cadre de sa Stratégie de transition énergétique, a rapporté Radio Mozambique. «Le Mozambique a un grand potentiel pour développer une industrie de l'hydrogène, grâce à ses ressources abondantes. Le pays dispose de ressources hydroélectriques en gaz naturel, en énergies solaire et éolienne abondantes, qui peuvent soutenir la production de tous types d'hydrogène, et en particulier d'hydrogène vert», selon la radio étatique. En 2024, le Mozambique va définir des objectifs de production et de consommation d'hydrogène, ainsi que les mesures nécessaires pour réaliser ces objectifs, y compris le développement d'infrastructures en hydrogène, a indiqué la radio. «Le Mozambique travaillera en étroite collaboration avec ses partenaires nationaux et internationaux pour achever la phase de développement de ses installations de production et de stockage, et de ses réseaux de transport», selon ce reportage.