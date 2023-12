Des pièces de monnaie mondiales en circulation durant le XVIIIe siècle, objets de collections, sont exposées au Musée public national de Sétif. L'exposition lancée en début de semaine s'étalera sur un mois et comprend des pièces de monnaie de plusieurs pays, en circulation auXVIIIe siècle en Argentine, Italie, Espagne, Grande-Bretagne, France, États-Unis d'Amérique et en Pologne. Des pièces de monnaie en circulation en Algérie pendant l'époque coloniale et après l'indépendance de la catégorie 5 et 50 centimes et 1 dinar en plus d'autres monnaies, sont également exposées, a-t-on indiqué. Une partie de la collection de pièces de monnaie exposées a été collectée durant la guerre de libération, d'autres sont des dons de citoyens ou saisies des services de sécurité comme la Gendarmerie nationale et les Douanes algériennes, a-t-elle précisé.