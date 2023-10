La chercheuse hongroise Katalin Kariko et son collègue américain Drew Weissman ont été récompensés du prix Nobel de médecine hier pour leurs avancées dans le domaine des vaccins à ARN messager, décisives dans la lutte contre la Covid-19. Les deux scientifiques, cités parmi les grands favoris, ont été distingués «pour leurs découvertes concernant les modifications des bases nucléiques qui ont permis le développement de vaccins ARNm efficaces contre la Covid-19», a annoncé le jury. «Les lauréats ont contribué au développement à un rythme sans précédent de vaccins à l'occasion d'une des plus grandes menaces pour la santé humaine dans les temps modernes», a-t-il ajouté. Kariko et Weissman, collègues de longue date de l'université de Pennsylvanie, ont déjà remporté plusieurs récompenses prestigieuses pour leurs recherches, dont le prix Lasker Award en 2021, souvent considéré comme un précurseur du Nobel. En récompensant le duo, le comité Nobel sort de sa pratique habituelle de récompenser des recherches datant de plusieurs décennies. Leurs découvertes décisives remontent à 2005 et les premiers vaccins à ARN messager contre la Covid-19 ont été ensuite fabriqués par les laboratoires Pfizer/BioNTech et Moderna.