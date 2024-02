Le parcours militant et politique du défunt moudjahid Benyoucef Benkhedda a été mis en avant, lundi à Alger, lors d'une conférence organisée à l'occasion du 21e anniversaire de sa disparition. Lors de cette conférence, organisée par le Musée national du moudjahid, l'enseignant- universitaire spécialiste en histoire, Sid Ahmed Namani, a souligné que «le défunt moudjahid Benyoucef Benkhedda était une des figures de proue de l'Algérie et une personnalité chevronnée qui a assumé de grandes responsabilités pendant la Guerre de Libération nationale». Il a également rappelé que Benyoucef Benkhedda, né à Médéa en 1920, avait appris le saint Coran dès son jeune âge, avant de rejoindre l'école française jusqu'à l'obtention à la fin de ses études universitaires d'un doctorat en pharmacie. «Il a participé aux cellules du parti de l'Étoile nord-africaine et au comité de rédaction du journal El Ouma, avant de devenir l'un des leaders de la Zone autonome d'Alger», a-t-il ajouté.