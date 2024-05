Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mokhtar Didouche, a souligné, à Oran, que le renforcement du parc hôtelier entraînera une baisse des prix dans les établissements hôteliers. Il a indiqué, en marge de sa visite d'inspection dans la wilaya, que le renforcement du parc hôtelier se traduira par une offre supérieure à la demande et entraînera ainsi une baisse des prix liés à l'hébergement. Didouche a, en outre, relevé que la wilaya d'Oran est devenue un pôle touristique par excellence, grâce au renforcement du parc hôtelier et aux projets d'investissement à Mers El Hadjadj (à l'est de la wilaya) et a inspecté un projet d'hôtel cinq étoiles situé à proximité de la même plage, domaine du tourisme et de l'hôtellerie. Au cours de cette visite, le ministre a passé en revue les travaux d'aménagement de la plage, qui ouvrira ses portes au début de la saison estivale.