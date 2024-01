Le Directeur général de la Compagnie nationale Air Algérie, Yacine Benslimane, a effectué une visite d'inspection à l'Aéroport international d'Alger pour s'enquérir des conditions des déplacements internationaux des voyageurs, notamment à bord du vol Alger-Abidjan (Côte d'Ivoire), a indiqué un communiqué de la compagnie aérienne.

Effectuée dans la soirée de vendredi, la visite s'inscrit dans le cadre de «la stratégie de renforcement de la communication et de rapprochement des clients d'Air Algérie en vue de connaître leurs impressions», a précisé la même source.

Le DG d'Air Algérie a eu un échange «franc et direct» avec plusieurs voyageurs, venus d'Europe à destination d'Abidjan via l'Aéroport international d'Alger, notamment sur «les conditions de voyage à bord des vols d'Air Algérie ainsi que la qualité des prestations fournies», note le communiqué.