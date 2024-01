Le Théâtre national algérien (TNA) a annoncé, lundi, l'oraganisation du «prix du meilleur texte théâtral» adapté de l'oeuvre du défunt metteur en scène et comédien Abdelkader Alloula, à l'occasion du 30e anniversaire de son décès. `À l'occasion du 30e anniversaire de la disparition de Abdelkader Alloula, le TNA organise, sous le patronage de la ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, «le prix du meilleur texte théâtral» adapté de son oeuvre éternelle, indique un communiqué du TNA publié sur sa page officielle, soulignant que le texte lauréat de ce concours «sera produit par le TNA». Toute personne désirant participer à ce concours doit déposer un dossier de participation sur l'e-mail du TNA: [email protected], et ce avant la date du 28 février prochain.