Le satellite développé par l'Iran et lancé récemment a envoyé son premier signal à la Terre, a rapporté dimanche l'agence de presse semi-officielle Tasnim. «Nommé Soraya, le satellite, qui a été placé en orbite à quelque 750 km au-dessus de la surface terrestre samedi, a réussi à transmettre son premier signal à la Terre», a fait savoir Tasnim en citant l'Agence spatiale iranienne. Le ministre iranien des Technologies de l'information et de la communication, Issa Zarepour, a également confirmé dimanche la réception du premier signal du satellite dans un message publié sur le réseau social iranien Virasty. D'après Tasnim, le satellite léger de recherche et de télécommunication, d'un poids de 47 kg et d'une durée de vie de trois ans, a été envoyé en orbite par le véhicule de lancement iranien à trois étages et à combustible solide Qaem-100, qui a été développé par la Division aérospatiale du Corps des gardiens de la révolution islamique (Cgri).