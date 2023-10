Le projet de réhabilitation du théâtre régional de Skikda sera réceptionné «début novembre prochain», a indiqué le directeur local de la Culture et desArts, Mohamed Nemili.Fermé depuis près de 10 ans pour une vaste opération de réhabilitation, le théâtre régional de Skikda «rouvrira ses portes au public à partir du début du mois de novembre prochain», a déclaré le même responsable. La réhabilitation et l'équipement de cette infrastructure culturelle située au centre-ville de Skikda a nécessité une enveloppe financière estimée à 353 millions DA, a ajouté la même source.Les travaux de réhabilitation ont porté sur la consolidation des structures, rénovation de la bâtisse, réhabilitation du toit,notamment l'étanchéité, mise à niveau de la planche et la redistribution des espaces en prenant en considération la nature de l'édifice considéré comme un lieu culturel représentant une valeur esthétique et artistique «unique du genre» du point de vue architectural ou décor et sculptures, selon les précisions fournies par la direction de wilaya de la culture et des arts. L'édifice est d'une capacité de 500 places.