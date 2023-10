Le wali d'Alger, Mohamed Abdennour Rabhi s'est enquis, hier, de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de plusieurs structures, et ce dans le cadre de la vision stratégique de développement et de modernisation de la capitale au titre du plan vert élaboré au niveau de la wilaya. Dans une déclaration à la presse, Mohamed Rabhi, accompagné de la présidente de l'Assemblée populaire de wilaya (APW), Nadjiba Djilali, a indiqué que cette sortie vers la station d'épuration des eaux usées de Beni Messous (Aïn Benian), le parc zoologique et d'attractions de Ben Aknoun et «Dounia Parc», intervient pour s'enquérir du taux d'avancement de plusieurs projets entrant dans le cadre du plan vert élaboré au niveau de la wilaya d'Alger. La station d'épuration des eaux usées de Beni Messous «est un projet modèle lancé conformément aux directives du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, visant à réutiliser les eaux traitées dans l'arrosage des espaces verts», a-t-il ajouté.