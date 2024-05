Le Conseil du renouveau économique algérien (Créa) a indiqué, lundi dans un communiqué, qu'en prévision de la prochaine rentrée scolaire, des opérateurs économiques locaux, activant dans la production et l'importation de fournitures scolaires, se sont engagés à assurer la disponibilité de leurs produits et les proposer à des prix abordables, dans le but de préserver le pouvoir d'achat des familles. Cet engagement a été pris à l'occasion de la réunion de la commission «Articles scolaires», relevant du Créa et composée de producteurs et d'importateurs de ces produits, qui s'est tenue lundi, à l'invitation du président de cette organisation patronale, Kamel Moula, explique le communiqué. Dans son intervention, Moula a assuré que cette commission «allait travailler en étroite concertation avec le ministère du Commerce et de la Promotion des exportations», ajoute le document, précisant que «les échanges entre les opérateurs économiques ont permis de définir les grands axes du plan d'action de la commission».