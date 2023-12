Dix projets de jeunes de la wilaya de Mila ont été proposés pour la participation au Concours national du meilleur projet écologique innovant, a indiqué lundi, Raouf Chebah, président du bureau local du Forum des jeunes d'Algérie. Ces projets seront soumis à une commission de wilaya composée de représentants de la direction de l'environnement, de l'incubateur du centre universitaire Abdelhafid Boussouf de Mila et de l'entreprise de gestion du Centre d'Enfouissement Technique (CET) qui en choisira deux pour représenter Mila au concours national organisé conjointement par le Forum des jeunes d'Algérie et le ministère de la Jeunesse et des Sports.