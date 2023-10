Les travaux de réhabilitation des réseaux d'approvisionnement en eau potable des communes de Meskiana et d'Aïn Zitoune (Oum El Bouaghi) seront réceptionnés avant la fin de l'année en cours, a indiqué le directeur des Ressources en eau, Azza Abdelhamid. Cette requalification des réseaux d'eau potable portera sur la pose de près de 50 km de canalisation de distribution, a précisé le même responsable. Le gel des deux projets qui mobilisent 150 millions DA, a été levé à la fin de l'année 2022 et le taux d'avancement de leurs travaux atteint actuellement 50%, a assuré M. Azza. Dans le cadre des mêmes efforts d'amélioration de l'alimentation des populations en eau potable, un autre projet de renforcement de l'alimentation en eau du centre de la commune de Henchir Toumeghni et de la mechta Bir Lasfar à partir du château d'eau (5.000 m3) de la commune d'Aïn Kercha, est en cours de réalisation, a ajouté la même source. Ce projet qui porte sur la réalisation d'une canalisation de 15 km et d'une station de pompage d'une capacité de 25litres/seconde, mobilise une enveloppe financière de 60 millions DA et affiche un taux d'avancement des travaux de 98%, a précisé le responsable.