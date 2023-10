Le système de surveillance des attaques contre les établissements de santé de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a enregistré 48 attaques sanitaires depuis le début de l'agression des forces de l'occupation sionistes contre la bande de Ghaza. Les Nations unies ont déclaré dans un rapport humanitaire que les attaques ont entraîné le martyre de 12 agents de santé et la blessure de 20 autres personnes dans l'exercice de leurs fonctions. Et environ 12 employés de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa) sont également tombés en martyrs lors des agressions sionistes. En Cisjordanie occupée, l'OMS a recensé 63 attaques sionistes contre des établissements de santé, notamment des obstructions à la fourniture de soins de santé, des violences physiques envers les équipes de santé, la détention d'agents de santé et d'ambulances et des inspections militaires des biens de santé.