Une superficie de 65 hectares de culture du tournesol a été emblavée à Médéa, au titre de la campagne de semailles 2024, entamée à la mi-avril courant, a-t-on appris, hier, auprès de la direction des services agricoles. Un objectif prévisionnel de 200 hectares de culture du tournesol a été fixé par le ministère de l'Agriculture aux wilayas concernées par le programme de développement des oléagineux, et 32% de cet objectif a été concrétisé à Médéa, a expliqué le chef de service de l'organisation de la production et de l'appui technique à la DSA, Lyès Beladzar. Les 65 hectares de tournesol réalisés depuis le début de la campagne sont ventilés à travers près d'une trentaine de parcelles localisées dans les communes de Tablat, Chahbounia, Souagui, Beni Slimane, Guelb El Kebir, Ouamri et Médéa, a-t-il précisé. Les opérations de semis de tournesol vont se poursuivre jusqu'au 15 mai prochain et devraient concerner un nombre supplémentaire d'agriculteurs ayant adhéré à ce programme, selon Beladzar.