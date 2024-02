Les travaux se déroulent de manière ordinaire au niveau du chantier du projet de la station de dessalement de l'eau de mer (Sdem) de Fouka 2 (Tipaza), a assuré l'Algérian Energy Company (AEC), précisant que le naufrage, dimanche, d'une barque à Fouka n'a eu aucune incidence sur ce projet. À l'issue d'une rencontre entre le président directeur général (P-dg) de l'AEC, une filiale du groupe Sonatrach, avec le conseiller du P-DG de Sonatrach et l'équipe en charge du projet, la même source a affirmé la poursuite du déroulement des travaux de cette Sdem. «L'accident n'a eu aucune incidence sur le chantier de ce projet, attendu à la livraison en décembre 2024», selon un communiqué de l'Algérian Energy Company. Le document a souligné que la délégation s'est enquise de l'avancement des travaux (maritimes) de la station de Fouka 2, inscrite dans le cadre des projets stratégiques de l'État visant à assurer la sécurité hydrique du pays, et dotée d'une capacité théorique de production de 300000 m3 d'eau/jour. La même source a également affirmé que les travaux au niveau de ce projet, confié à l'entreprise Cosider-canalisations et employant 1193 travailleurs, s'enchaînent 7 jours sur 7, suivant le système d'équipes 3X8.