«Nous avons déjà plusieurs vols full (pleins) à l'instar des vols Paris-Djanet», a indiqué Nadir Hadj Saïd, directeur ventes et réseaux au sein de la Compagnie aérienne nationale Air Algérie. À un peu plus de deux semaines du lancement de cette desserte directe Paris-Djanet, plusieurs vols affichent déjà complet. Le même responsable a rappelé les facilités accordées par les autorités pour les touristes étrangers qui souhaitent visiter le Sahara algérien, notamment en leur permettant d'obtenir un visa à l'arrivée. Hadj Saïd s'exprimait en marge du Salon international du tourisme et des voyages Iftm Trop Resa qui s'est tenu à Paris rappelant que la Compagnie nationale va opérer d'autres vols vers le Sahara algérien au départ de la France.