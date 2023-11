Le président français Emmanuel Macron a inauguré lundi, dans le nord-est de la France, son grand projet culturel, la Cité internationale de la langue française, nourri d'une volonté de reconquête face aux avancées de l'extrême droite.»Tous ceux qui, dans le monde entier, travaillent, créent, pensent, écrivent, jouent et chantent en français doivent se sentir chez eux à Villers-Cotterêts» où Emmanuel Macron s'est rendu lundi pour inaugurer l'édifice, a déclaré la présidence française. Le château de Villers-Cotterêts, joyau de la Renaissance où le roi de France François Ier avait signé, en 1539, l'ordonnance imposant l'usage du français dans la rédaction des textes juridiques, a été complètement rénové pour devenir «château de la francophonie».»Premier projet dédié à la langue française au monde», le lieu «sera le coeur battant de la francophonie», assure la ministre française de la Culture, Rima Abdul-Malak, présente à l'inauguration.»Ce projet réunit la force de la langue française et la reconnaissance de sa diversité», ajoute la ministre. Outre l'histoire du lieu, ce choix est également dicté par «les difficultés économiques et sociales du territoire», précise-t-on. Marqué par le chômage et la désindustrialisation, Villers-Cotterêts s'est depuis plusieurs années tourné vers l'extrême droite, comme un grand nombre d'autres villes du pays.